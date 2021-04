Francia, ex terroristi rossi arrestati: Luigi Bergamin si costituisce a Parigi (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato al palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Ancora ricercati invece gli ex brigatisti Di Marzio e Ventura. Fra oggi e domani, a palazzo di Giustizia di Parigi, la procuratrice Clarisse Taron presenterà al giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo per i sette fermati per i quali è scattata la procedura di richiesta di estradizione: si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti delle Br; Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei tre exin fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in, si è presentato al palazzo di Giustizia diassieme al suo avvocato per costituirsi. Lo si apprende da fonti vicine agli inquirenti. Ancora ricercati invece gli ex brigatisti Di Marzio e Ventura. Fra oggi e domani, a palazzo di Giustizia di, la procuratrice Clarisse Taron presenterà al giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo per i sette fermati per i quali è scattata la procedura di richiesta di estradizione: si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti delle Br; Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale ...

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - riotta : 'Dottrina Mitterrand' per proteggere i terroristi italiani nascondeva snobismo, paternalismo, presunzione anti-ital… - riotta : I commenti del mio amico @mariocalabresi al ritorno in Italia dei terroristi dalla Francia, incluso un condannato p… - CEustacchi : #Francia Ma se l'Italia avesse dato l'asilo ai terroristi jihadisti che hanno seminato morte e terrore nelle città… - Runa010__ : RT @TgrRaiLombardia: I terroristi arrestati in Francia: Si consegna Bergamin. Nostra intervista al Procuratore generale di Milano Francesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia terroristi Cartabia ai media: 'Pagina da chiudere ma non è vendetta' ... durante le interviste rilasciate al Corriere della Sera e a la Repubblica , parlando dell'arresto dei sette terroristi avvenuto nella mattinata di ieri, 28 aprile, in Francia. 'La volontà di ...

Parigi, si costituisce uno dei tre terroristi fuggitivi PARIGI - Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Intanto oggi prima udienza per ...

Notificata la richiesta di estradizione ai terroristi italiani arrestati in Francia, si costituisce Bergamin la Repubblica Quando dai giornali Dai giornali di oggi, dai loro titoli e dalle storie che raccontano emerge come l'arresto dei sette "ex terroristi" in Francia abbia riaperto una ferita, forse mai chiusa, della storia italiana. Set..

Terroristi arrestati in Francia, finisce l'era dell'impunità come diritto L'estradizione degli ex brigatisti rossi scioglierebbe due equivoci storici: che l'Italia non garantisse giusti processi e che si potesse dare protezione a chi aveva le mani sporche di sangue e chiama ...

