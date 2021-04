Francia, ex terroristi Bergamin e Ventura si costituiscono. "Ma stasera tutti a casa" (Di giovedì 29 aprile 2021) Prima si è costituito Luigi Bergamin , uno degli ex terroristi rossi che erano ancora in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia . Bergamin si è presentato a palazzo di Giustizia di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Prima si è costituito Luigi, uno degli exrossi che erano ancora in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina insi è presentato a palazzo di Giustizia di ...

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - riotta : I commenti del mio amico @mariocalabresi al ritorno in Italia dei terroristi dalla Francia, incluso un condannato p… - riotta : 'Dottrina Mitterrand' per proteggere i terroristi italiani nascondeva snobismo, paternalismo, presunzione anti-ital… - EnzoMas48 : RT @RogerAthom: Perché per estradare i terroristi ci vogliono 3 anni, mentre Letta la Francia ce l'ha dato subito??? - BlackEagle1967 : @RobertoRenga @Edorsi53 2/2 per i terroristi arrestati oggi il problema e’ la connivenza della Francia che li ha pr… -