Francesco Monte: «Riparto da Lee Ryan, tra voglia di fare e Sanremo» (Di giovedì 29 aprile 2021) La prima volta che Francesco Monte è entrato in contatto con Lee Ryan è stata talmente predestinante che sarebbe potuta essere presa da un film. «Stavo lavorando per Guess e, a un certo punto, mi sono messo a canticchiare una canzone dei Blue. La ragazza che lavorava con me lo ha notato e mi ha detto che era amica di Lee Ryan: tre giorni dopo mi sono ritrovato un suo messaggio su Whatsapp» spiega Francesco al telefono appena arrivato a Milano e pronto a partire alla volta di Lugano, dove sarà impegnato per la nuova campagna pubblicitaria di Guess, marchio per il quale è testimonial da ormai tre anni insieme a Jennifer Lopez. In un periodo in cui tutti continuano ad avere a che fare con l’intorpidimento delle restrizioni, Monte guarda sempre avanti cercando di seminare bene e regalando al suo pubblico un nuovo singolo, Work This Out, disponibile a partire dal 30 aprile e cantato proprio insieme a Lee Ryan, il frontman dei Blue. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) La prima volta che Francesco Monte è entrato in contatto con Lee Ryan è stata talmente predestinante che sarebbe potuta essere presa da un film. «Stavo lavorando per Guess e, a un certo punto, mi sono messo a canticchiare una canzone dei Blue. La ragazza che lavorava con me lo ha notato e mi ha detto che era amica di Lee Ryan: tre giorni dopo mi sono ritrovato un suo messaggio su Whatsapp» spiega Francesco al telefono appena arrivato a Milano e pronto a partire alla volta di Lugano, dove sarà impegnato per la nuova campagna pubblicitaria di Guess, marchio per il quale è testimonial da ormai tre anni insieme a Jennifer Lopez. In un periodo in cui tutti continuano ad avere a che fare con l’intorpidimento delle restrizioni, Monte guarda sempre avanti cercando di seminare bene e regalando al suo pubblico un nuovo singolo, Work This Out, disponibile a partire dal 30 aprile e cantato proprio insieme a Lee Ryan, il frontman dei Blue.

