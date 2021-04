Francesca Fioretti Davide Astori è sempre qui con noi

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha raccontato al settimanale “Grazia”, la presenza del calciatore morto a 31 anni èforte nel cuore dell’attrice, che ha trovato la forza per andare avanti nell’amore per la figlia Vittoria. Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagnole ha stravolto la vita, ma oggi

Advertising

Mediagol : Morte Astori, Francesca Fioretti si racconta: “Davide è sempre qui con noi. A mia figlia dico...” -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

In un'intervista rilasciata a Grazia,confessa il dolore provato per la prematura perdita del compagno di vita, Davide Astori , e la straordinaria forza d'animo che ha dovuto tirar ...parla della sua vita dopo la prematura scomparsa del fidanzato, il calciatore Davide Astori .ha una figlia , Vittoria e per lei è riuscita a guardare avanti ...Francesca Fioretti ammette: "Il mio forte istinto materno mi ha resa più determinata a fare le cose bene per lei" ...L'attrice ha rivelato nel corso di un'intervista come ha affrontato questi ultimi anni senza Davide: la vita con Vittoria e tanto altro ...