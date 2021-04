Francesca Cipriani | l’incredibile rivelazione su L’Isola | cosa ha detto

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’ex naufraga deha rivelato qualdi speciale su Playa Esperanza da far sognare i fan: le sue parole Tempo fa era stata una delle suddite più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Francesca Cipriani boccia tutti i naufraghi de L’isola e rivela: “Mi vogliono a Supervivientes” - #Francesca… - StraNotizie : Francesca Cipriani boccia tutti i naufraghi de L’isola e rivela: “Mi vogliono a Supervivientes”… - demichelerita10 : RT @teeaahtee: Testimonianza di Francesca Cipriani tra poco?????????????? #felicissimasera - CiprianiFranci : RT @teeaahtee: Testimonianza di Francesca Cipriani tra poco?????????????? #felicissimasera - CiprianiFranci : RT @ALESSIOBONACINA: Tra poco la testimonianza di Francesca Cipriani ?????? #felicissimasera -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

Il Sussidiario.net

L'ex naufraga critica i concorrenti della nuova Isola e fa delle rivelazioni. Tra il lancio dall'elicottero, le litigate con Cecilia Capriotti e l'incidente con il Divino Otelma ,è senza dubbio una delle vere regine de L'Isola dei Famosi . Ospite di Casa Chi l'opinionista ha parlato della nuova edizione del reality e non ha risparmiato critiche per i ..., lite con Barbara Alberti/ Video "suo status? Le tett* rifatte" Barbara Alberti, la paura della morte e i pensieri suicidi "Quando sono arrivata all'Eastman (presidio dell'Ospedale ...Grosseto, 23 aprile 2021 - Riparte la stagione su pista all’aperto, con il meeting infrasettimanale organizzato in casa dall’Atletica Grosseto Banca Tema. Allo stadio Zecchini e al campo Zauli, che tr ...Nella puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 4 maggio Vittorio metterà la parola fine al suo matrimonio con Marta ...