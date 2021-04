Francesca Cipriani e l’ennesimo ritocco | È irriconoscibile | Ecco com’è diventata

Leggi su kronic

(Di giovedì 29 aprile 2021) La sexydopointervento chirurgico tranquillizza i suoi fan e commenta: “da oggi chiamatemi CipriKardashian”, showgirl formosa e simpatica, è ormai celebre per essere “amante del rischio”. In queste ore infatti, circolano sul web le sue ultime dichiarazioni che hanno sconvolto il pubblico italiano. In collegamento con “Domenica Live“ ieri pomeriggio,ha raccontato di essersi sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico. Questa volta l’attenzione della bella showgirl è caduta sul suo lato B. Ma purtroppo oggi qualcosa è andato storto e laha fatto preoccupare migliaia di fan che non riuscivano più ad avere ...