Francesca Cipriani commenta l’Isola dei Famosi e rivela | “Mi vogliono a Supervivientes”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Chiamata are la nuova edizione dell'Isola deihato di essere stata contattata persu Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Francesca Cipriani boccia tutti i naufraghi de L’isola e rivela: “Mi vogliono a Supervivientes” - #Francesca… - StraNotizie : Francesca Cipriani boccia tutti i naufraghi de L’isola e rivela: “Mi vogliono a Supervivientes”… - demichelerita10 : RT @teeaahtee: Testimonianza di Francesca Cipriani tra poco?????????????? #felicissimasera - CiprianiFranci : RT @teeaahtee: Testimonianza di Francesca Cipriani tra poco?????????????? #felicissimasera - CiprianiFranci : RT @ALESSIOBONACINA: Tra poco la testimonianza di Francesca Cipriani ?????? #felicissimasera -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani

Il Sussidiario.net

, insieme ad Aristide Malnati, sono stati ospiti dell'ultima puntata di ' Casa Chi ', programma trasmesso sulla piattaforma di streaming Mediaset Play. Concentrandosi sulle parole ...L'ex naufraga critica i concorrenti della nuova Isola e fa delle rivelazioni. Tra il lancio dall'elicottero, le litigate con Cecilia Capriotti e l'incidente con il Divino Otelma ,è senza dubbio una delle vere regine de L'Isola dei Famosi . Ospite di Casa Chi l'opinionista ha parlato della nuova edizione del reality e non ha risparmiato critiche per i ...Chiamata a commentare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha rivelato di essere stata contattata per Supervivientes ...Intervistata a "Casa Chi", Francesca Cipriani ha espresso la sua opinione su "L'isola dei famosi" e ha parlato del suo futuro televisivo, ammettendo che farebbe parte del GF Vip ...