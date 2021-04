Foucault avrebbe criticato politicamente corretto e cancel culture

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Proprio nel momento in cui il dispositivo teorico messo a punto da Michel, la cosiddetta biopolitica, sembra avere conferme nella realtà di un mondo bloccato da un virus e dai modi in cui ne viene governata l’evoluzione, riaffiorano un po’ ovunque, dalla Francia agli Stati Uniti, le polemiche sulla figura del grande pensatore francese. Lasciando da parte le accuse rivoltegli sul piano personale, addirittura di pedofilia, credo sia opportuno concentrarsi sul suo pensiero, così come ci è stato affidato dalle opere a stampa e dalla trascrizione compiuta dagli allievi delle sue lezioni al Collège de France. Anche perché spesso le accuse relative alla sua vita privata vengono mosse anche con il subdolo scopo di depotenziare le sue idee, vedendole casomai come il riflesso di una mente “perversa”. L’accusa più ricorrente che viene posta a...