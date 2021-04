Formula Uno | cambia il calendario | tutte le novità del Mondiale 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021)Uno,ildel. Unache è stata ufficialmente annunciata dalla FIA che ha ridisegnato la programmazione di questo campionato iridato delle corse automobilistiche più importanti del mondo. Ma cosa èto veramente? Al posto del Gran Premio del Canada, si correrà in Turchia.Uno,il: eccole corse Il Gran Premio della Turchia sostituisce il circuito canadese nel mese di giugno. Il motivo? Le restrizioni sui viaggi internazionali in vigore nel Paese della foglia d’acero. Resta invariato, invece, il numero delle gare che continua ad attestarsi sulle 23 corse in giro per gli autodromi del mondo. Qui...

Advertising

MMastrantuono : RT @bubinoblog: Costanzo chiude alla grande la stagione con il 15,1% e doppia Vespa fermo al 7,7%. La formula che unisce politica, uno cont… - turkaill : @perchetendenza @matteosalvinimi @Fedez Secondo me ha ragione Salvini, il diritto alla formula uno ce lo devono ave… - Eugenia_Caruso : RT @bubinoblog: Costanzo chiude alla grande la stagione con il 15,1% e doppia Vespa fermo al 7,7%. La formula che unisce politica, uno cont… - gaetano19762010 : RT @bubinoblog: Costanzo chiude alla grande la stagione con il 15,1% e doppia Vespa fermo al 7,7%. La formula che unisce politica, uno cont… - bubinoblog : Costanzo chiude alla grande la stagione con il 15,1% e doppia Vespa fermo al 7,7%. La formula che unisce politica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno

... con più meriti di iscrizione che potere della tradizione, ma resterà l'idea del Circus da...che sicuramente ha ricevuto un messaggio dalla Juve è Gasperini . Zidane è vero che ha chiesto a ...... ha detto ancora il presidente, usando la famosadell'un per cento, coniata dai movimenti ... Dal momento, ha detto ancora, che secondostudio dell'Institute on Taxation and Economic Policy ...Valentino Rossi disegna il proprio futuro e, in attesa di chiudere la sua carriera da pilota, ha già confermato la sua presenza in MotoGP negli anni a venire come proprietario di ...Dopo la defezione del Canada, tra problematiche legate all'accesso nel Paese con un regime privilegiato sulla quarantena e indennizzi da pagare a F1, le altre due tappe Oltreoceano - Austin e Città de ...