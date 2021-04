Fonseca: “Mi prendo le mie responsabilità. Non cerco alibi. Addio alla Roma? Non è il momento di parlarne” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo la pesante sconfitta subita con il Manchester United ad Old Trafford. Queste le parole del portoghese: “È una sconfitta pesante. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non siamo riusciti a resistere nella ripresa. Siamo stati condizionati dai tre cambi nel primo tempo, poi Diawara e Smalling erano in difficoltà. Il secondo tempo è stato molto pesante e molto difficile. Cosa è accaduto? È difficile da spiegare dopo un primo tempo così. Abbiamo lasciato molti spazi allo United e abbiamo sbagliato tanto. Dopo il terzo gol la squadra non ha avuto la forza mentale per essere equilibrata. Ma è difficile giocare contro una squadra come il Manchester United, senza la possibilità di fare sostituzioni nella ripresa”. Questa sconfitta cancella tutto il vostro percorso in Europa?“Arrivare in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Il tecnico della, Paulo, ha parlato a Sky Sport dopo la pesante sconfitta subita con il Manchester United ad Old Trafford. Queste le parole del portoghese: “È una sconfitta pesante. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non siamo riusciti a resistere nella ripresa. Siamo stati condizionati dai tre cambi nel primo tempo, poi Diawara e Smalling erano in difficoltà. Il secondo tempo è stato molto pesante e molto difficile. Cosa è accaduto? È difficile da spiegare dopo un primo tempo così. Abbiamo lasciato molti spazi allo United e abbiamo sbagliato tanto. Dopo il terzo gol la squadra non ha avuto la forza mentale per essere equilibrata. Ma è difficile giocare contro una squadra come il Manchester United, senza la possibilità di fare sostituzioni nella ripresa”. Questa sconfitta cancella tutto il vostro percorso in Europa?“Arrivare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca prendo Fonseca: "Mi prendo le mie responsabilità" "Dopo il primo gol avevamo l'occasione di chiudere la partita, dopo nel secondo tempo il Torino è stato più aggressivo di noi e hanno vinto bene". Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a Sky Sport, dopo il ko contro il Torino. "Manca in questa stagione la concentrazione che invece mettiamo in Europa League. Abbiamo fatti tanti errori su questo aspetto. ...

Cagni: "Sarri? Uno come lui non può allenare una grande squadra" Se io devo giocarmi la Champions, cose importanti, io prendo l'allenatore esperto. Perché Elkann si ... su cosa devono puntare per rientrare in zona Champions? "La Roma? Mi ha deluso Fonseca, pensavo ...

Fonseca: “Mi prendo le mie responsabilità. Non cerco alibi. Addio alla Roma? Non è il momento di p ... alfredopedulla.com Roma, Fonseca: "Siamo crollati mentalmente, io sono il responsabile" MANCHESTER - "È una sconfitta pesante". Paulo Fonseca è affranto dopo il 6-2 a Manchester che mette la Roma con un piede e mezzo fuori dalla finale di Europa League. "Abbiamo disputato un buon primo t ...

Manchester United-Roma, Fonseca: “Secondo tempo pesante. Futuro? Non ora” L’ottimo cammino della Roma in europa viene cancellato da questa sconfitta, ecco cosa ne pensa il tecnico portoghese: “ Penso che sia molto positivo arrivare in semifinale e fare questo primo tempo co ...

