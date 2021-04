Fondi Lega, “Quello che indaga lo abbiamo messo noi”: le rivelazioni del sottosegretario Durigon sui 49 miloni (Di giovedì 29 aprile 2021) Fondi Lega, Durigon: “Quello che indaga lo abbiamo messo noi” “Quello che fa le indagini sui Fondi della Lega, lo abbiamo messo noi”: sono le dichiarazioni, catturate da una telecamera nascosta, del sottosegretario all’Economia del Carroccio, Claudio Durigon. È una vera e propria rivelazione shock quella che fa il leghista, ignaro del fatto che le sue affermazioni siano registrate in un filmato, finito al centro di un’inchiesta condotta da Fanpage. “I tre commercialisti? Tutte cazzate – rivela Durigon nel corso di un incontro con alcuni responsabili di alcune società di formazione in riferimento a Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021): “chelonoi” “che fa le indagini suidella, lonoi”: sono le dichiarazioni, catturate da una telecamera nascosta, delall’Economia del Carroccio, Claudio. È una vera e propria rivelazione shock quella che fa il leghista, ignaro del fatto che le sue affermazioni siano registrate in un filmato, finito al centro di un’inchiesta condotta da Fanpage. “I tre commercialisti? Tutte cazzate – rivelanel corso di un incontro con alcuni responsabili di alcune società di formazione in riferimento a Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e ...

