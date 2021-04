Fondi Lega | “Quello che fa le indagini lo abbiamo messo noi” | si apre il caso Durigon Nervosismo nella maggioranza

(Di giovedì 29 aprile 2021), Fanpageil: “Il Generale che fa lelonoi”. Tensioni. Si è aperto come un fulmine a ciel sereno il, sottosegretario al Mef dellaregistrato dalle telecamere di Fanpage mentre assicura che lesuidellanon preoccupano perché sono condotte da un generale “chenoi“. Noi chi? E qui siilche imbarazza ladi governo, anche perchéha un incarico in un Ministero che ha un ...

Advertising

LegaSalvini : Prosegue anche da parte della Lega la raccolta di fondi per le spese mediche e legali a favore di Michele Dal Forno… - PrinceDavid_BEL : Erano partiti ke ce l'avevano duro...ora è rimasto solo #Durigon #fondi #lega #49milioni - infoitinterno : Fondi Lega, il sottosegretario Durigon: “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi” - katun79 : RT @La_manina__: A me sta bene, la commissione d'inchiesta sul Covid proposta a gran voce da Lega e Italia Viva, ma solo se alla sbarra ci… - CommentoRimosso : RT @GiuseppeMargio1: Fondi Lega, il sottosegretario Durigon: “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi”. La rivelazione nell’inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega

... segretario del Copasir, su:nel PNRR per la Cybersecurity nella PA, proposta di Gabrielli ... Dopo l'entrata dellaal governo, l'opposizione e 51 costituzionalisti e politologi hanno firmato ...... in Italia sono oltre 12.000 le società iscritte allaNazionale Dilettante, con circa 64.000 ...13 società hanno dovuto chiudere i battenti per l'impossibilità a fronteggiare la mancanza di...1-Mdp), 9 contrari (Gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 3 astenuti (Gruppo Misto, Ravenna in Comune). La seconda delibera è stata approvata con la ...Steven Zhang ha rimesso piede a Milano dopo mesi per vivere l'intenso finale di stagione e programmare il futuro dell'Inter.