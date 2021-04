Fondazione Gimbe | «Italia quartultima in Europa per vaccini a fasce 60-69 e 70-79 anni»

(Di giovedì 29 aprile 2021) Per lal’è agli ultimi posti inper le vaccinazioni alledi popolazione 60-60 e 70-79. La notizia è sul Sole 24 Ore. Precisamente, il nostro paese è al quartultimo posto. “Per la fascia 70-79, se da noi il 50% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ben 19 Paesi hanno superato almeno il 60% e 8 l’80%; per la fascia 60-69 ci si ferma a quota 22,5% con almeno una dose, mentre 14 Paesi hanno già superato il 40% e 4 il 50%”. Il presidente della, Cartabellotta, dichiara: «Purtroppo il vero cambio di passo nella vaccinazione dellefragili è avvenuto solo a partire dalla seconda metà di marzo e l’utilizzo improprio deidurante il primo trimestre da un ...

Il monitoraggio indipendente dellarileva nella settimana 21 - 27 aprile, , una diminuzione di nuovi casi e dei decessi . "La lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, ...È quanto segnala larileva Il monitoraggio indipendente nella settimana 21 - 27 aprile 2021. Per la fascia 70 - 79, se da noi il 50% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di ...Fondazione Gimbe: "Italia quartultima in Europa per vaccini a fasce 60-60 e 70-79 anni". Sul Sole 24 Ore il report ...La Sardegna ha i numeri per passare, dopo due settimane di restrizioni massime, dalla zona rossa alla zona arancione. Decisivo, per la decisione del ministro Roberto Speranza, sarà il consueto monitor ...