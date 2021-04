Fondazione Dinamo | prossime date screening Covid

Advertising

dinamo_sassari : Ecco le nuove date del calendario Screening Covid-19 ?? Scopri come prenotare i tamponi rapidi donati dalla Fondazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Dinamo

Tiscali.it

TagsFondazione DinamoDate e contatti per prenotare i tamponi rapidi donati dallaLaprosegue con successo lo screening di prevenzione Covid, al fianco di Ares/Ats: visto il cospicuo numero di prenotazioni il servizio dei tamponi rapidi sarà disponibile con ...In esclusiva perTv on line il video celebrativo dei sessantuno anni delladel club: alle suggestive immagini che ripercorrono oltre sei decenni di storia, dalle immagini dei padri ...TagsFondazione DinamoDate e contatti per prenotare i tamponi rapidi donati dalla Fondazione Dinamo La Fondazione Dinamo prosegue con successo ...La Dinamo spegne 61 candeline e festeggia oltre sessant’anni di passione cestistica: su Dinamo Tv il video celebrativo con la lettera di ...