Fiumicino | tamponi ai passeggeri del volo atterrato dall' India

Scrupoloso il dispositivo sanitario e di assistenza all' aeroporto diper i 214 passeggeri arrivati con il Boeing 787 dell' Air India. I viaggiatori, a cui è ...subito dopo i primi..."Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all'Aeroporto diil volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. ... In 23 sono risultati positivi ai(...L’annuncio dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. dopo lo screening: “Restiamo in attesa dei risultati dei test allo Spallanzani su possibili varianti”. Infetti anche due membri dell’equipaggio ...Fiumicino, atterrato volo dall'India, 23 positivi: da verificare se si tratti di variante indiana, lo Spallanzani eseguirà la ricerca ...