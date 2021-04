Fiumicino | Magionesi | ‘Effettuati 207 test sierologici rapidi gratuiti al mercato di Passoscuro’

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Sono stati 207 iche questa mattina sono stati effettuati presso ildi Passoscuro”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola. “Moltissime persone – prosegue – si sono messe ordinatamente in fila e hanno approfittato, con soddisfazione, di questa possibilità messa loro a disposizione dall’Amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione del personale specializzato della Misericordia, che ringrazio. Ilè stato eseguito prelevando un piccolo campione di sangue da un dito con risultati pronti in 10 minuti. Il prossimo e ultimo appuntamento è per domani, venerdì 30 aprile, dalle 9 alle 13 nei pressi della farmacia di Parco Leonardo”. su Il Corriere della Città.

