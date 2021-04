Finale di Coppa Italia col pubblico | 4300 tifosi per Juventus-Atalanta al Mapei Stadium

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilpiù finalmente tornare negli stadi. Ladella, in programma il prossimo 19 maggio aldi Reggio Emilia, avrà una cornice disugli spalti:persone potranno assistere dal vivo al confronto tra. Da giorni il Dipartimento dello Sport, col sottosegretario Valentina Vezzali, era al lavoro per permettere ad alcuni eventi sportivi di avere una quota di spettatori (tra di essi anche gli Internazionali d’di tennis). Andrea Costa, sottosegretario alla salute, ha confermato il sì da parte del Governo. Si parla del 20% della capienza dell’impianto, dunque circapersone. Come evidenzia Costa, il CTS sta studiando ...

