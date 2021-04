Filippo Mondelli | morto a 27 anni il campione del mondo azzurro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il dramma di del canottaggio: lottava contro un osteosarcoma. (screenshot video)Aveva esordito con gli azzurri del canottaggio, nella categoria under 23, a soli 18. Poi aveva iniziato a raccogliere una serie di vittorie, prima tra gli under 23 e poi negli elite. Tra il 2017 e il 2018, aveva ottenuto due ori europei e uno mondiale, oltre a diverse altre medaglie di prestigio. Oggi la notizia della sua drammatica scomparsa lascia senza parole ildello sport. Leggi anche -> Juventus, rivoluzione in arrivo: Paratici verso l’addio, i possibili sostituti Coltivava probabilmente il sogno di una medaglia olimpica, infatti,– 27il prossimo luglio – la cui carriera venne bruscamente fermata nel gennaio 2020 dalla scoperta di una ...

Aveva solo 27 anni, e nonostante la malattia continuava ad avere speranza: purtroppo, però, ha perso la sua lotta contro il tumore . È morto l'ex campione del mondo di canottaggio: lo annuncia la federcanottaggio. Campione del mondo con il 4 di coppia nel 2018,faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni , e purtroppo aveva un ...Soltanto 15 giorni fa era stato eletto in quota atleti nel Consiglio Nazionale del Coni: con 54 voti, il canottiere lariano- ad appena 26 anni - era risultato il più votato tra tutti i candidati. Alle elezioni, purtroppo, Pippo non aveva potuto partecipare per gravi motivi di salute. Campione europeo e ...Ha perso la vita Filippo Mondelli, il campione del mondo di canottaggio del 2018 nel quattro di coppia. L'atleta avrebbe compiuto 27 anni il ...L’atleta, che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. Nel 2018 si era laureato campione del mondo nella specialità del «quattro di coppia» ...