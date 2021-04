Filippo Mondelli ci ha lasciato Il canottaggio italiano è in lutto | un osteosarcoma ce lo porta via a 26 anni

(Di giovedì 29 aprile 2021)ci ha. Il giovane canottiere è purtroppo deceduto. Il comasco avrebbe compiuto 27il prossimo 18 giugno. Campione del Mondo nel 2018 con il quattro di coppia, l’azzurro soffriva di unalla gamba sinistra. La malattia gli era stata diagnosticata il 13 gennaio 2020 ed era stato costretto a sospendere l’attività agonistica. Nell’ultimo anno aveva lottato strenuamente contro questa patologia ossea, ma purtroppo oggi è giunta la triste notizia. Pippo non ce l’ha fatta, come comunica la Feder. Il sogno era quello di guarire, di tornare in acqua, di inseguire le Olimpiadi di Parigi 2024. Purtroppo un destino beffardo ci hato via un giovane ragazzo, sempre cordiale e disponibile, ammirevole sotto ogni punto di vista, ...

