Figliuolo | Raggiunto il target delle 500 000 vaccinazioni al giorno

AGI - L'obiettivo delle 500mila vaccinazioni in un solo giorno è molto vicino. Lo ha annunciato a Porta a Porta il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. "I dati - ha spiegato - mi portano a una proiezione su una forbice che dovrebbe essere intorno al target delle 500mila vaccinazioni al giorno. Quello che è sicuro - ha assicurato - è che la macchina organizzativa è pronta. E' quello che ho fatto in questi quasi due mesi da quando sono stato nominato commissario straordinario, e adesso abbiamo anche la benzina". Il commissario ha anche detto che "in questa ultima settimana sono arrivate circa 4 milioni e mezzo di dosi", e ha confermato che "due milioni e mezzo di dosi" sono state distribuite tra ieri, oggi e domani.

