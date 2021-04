FIFA 21 | TOTS Premier League – Annunciato il Team Of The Season

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 29 aprile 2021) La seconda Squadra della stagione di21 è stata annunciata da EA Sports. IlOF Thedellasarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di venerdi 30 Aprile. Inoltre durante la promo dedicata alle Squadre della Stagione ( SdSt ) EA Sports renderà disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. first appeared onUltimate.it.