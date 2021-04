FIFA 21: svelato il TOTS della Premier League! (Di giovedì 29 aprile 2021) Svelata la terza Squadra della Stagione di FIFA 21! Il 29 aprile è stato annunciato il TOTS della Premier League, TOTS che sarà disponibile nei pacchetti dalle 19 di venerdì 30 aprile Le card del TOTS della EFL saranno disponibili nei pacchetti dalle 19 di venerdì 30 aprile Obiettivo RODRI TOTS Nella stessa data è L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 29 aprile 2021) Svelata la terza SquadraStagione di21! Il 29 aprile è stato annunciato ilLeague,che sarà disponibile nei pacchetti dalle 19 di venerdì 30 aprile Le card delEFL saranno disponibili nei pacchetti dalle 19 di venerdì 30 aprile Obiettivo RODRINella stessa data è L'articolo proviene da FUT Universe.

