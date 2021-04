FIFA 21: Obiettivi Rodri TOTS – Requisiti (Di giovedì 29 aprile 2021) EA Sports ha annunciato che gli Obiettivi che permetteranno di sbloccare la versione TOTS di Rodri per la modalità FIFA 21 Ultimate Team saranno disponibili alle 19:00 di venerdi 30 Aprile. La promo dedicata ai TOTS è l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta del centrocampista spagnolo che milita nel Manchester City completando gli Obiettivi che saranno disponibili in FUT 21. Requisiti Obiettivi Rodri TOTS In Arrivo alle 19:00 di Venerdi 30 Aprile. Overall e Stats Ufficiali Rodri TOTS FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 29 aprile 2021) EA Sports ha annunciato che gliche permetteranno di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team saranno disponibili alle 19:00 di venerdi 30 Aprile. La promo dedicata aiè l’annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta del centrocampista spagnolo che milita nel Manchester City completando gliche saranno disponibili in FUT 21.In Arrivo alle 19:00 di Venerdi 30 Aprile. Overall e Stats Ufficiali21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è ...

