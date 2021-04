Fiere | Milano riapre le porte a visitatori ed espositori | si parte con Milano Unica

(Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr.(Adnkronos) - Dopo il via libera al Salone del Mobile, arrivato ufficialmente nella serata di ieri, il mondo fieristico è pronto a ripartire con nuovo slancio verso la riapertura dei padiglioni che, a partire dal 15 giugno nelle zone gialle, come recita l'ultimo decreto Covid del 22 aprile, potranno tornare ad ospitarein presenza. Asono già diversi gli eventi in calendario a Rho Fiera, il primo dei quali è. La rassegna, dedicata al mondo del tessile, prevede di aprire i battenti a luglio. A settembre, oltre al Salone, sono circa una ventina gli eventi attesi. Tra questi, Homi, salone degli stili di vita previsto dal 05 all'8 settembre e Miart, fiera dedicata all'arte ...

...del bando per le imprese e le associazioni di moda e design arriva in un momento particolare per la città di. Dopo numerose incertezze sul possibile svolgimento di una delle maggiori...La Camera Nazionale della Moda Italiana ci crede e, forte dell'ultimo decreto Draghi che riapreed altri eventi dal vivo, annuncia la prossima edizione dellaFashion Week Men's ...Il titolo si è messo in evidenza dopo il via libera all’organizzazione dell'edizione 2021 del Salone del Mobile ...Milano, 29 apr.(Adnkronos) - Dopo il via libera al Salone del Mobile, arrivato ufficialmente nella serata di ieri, il mondo fieristico è pronto a ripartire con nuovo slancio verso la riapertura dei pa ...