Festival di Berlino: edizione estiva in dubbio per il Covid (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli organizzatori del Festival di Berlino annunciano oggi un futuro incerto per l'edizione estiva, ora in dubbio a causa delle restrizioni sul Covid-19 in corso in Germania. La decisione finale verrà presa all'inizio di maggio. "La salute di tutti e frenare lo sviluppo della pandemia è, ovviamente, la massima priorità" hanno detto gli organizzatori. Le parole degli organizzatori I direttori del Festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian sono attualmente in contatto con le autorità – si legge in una nota riportata da Variety e Deadline – per determinare i prossimi passi per un evento tutto all'aperto. Non esclusa l'idea di utilizzare il Festival come evento culturale pilota con test ...

