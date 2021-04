Festival del lavoro, Zambrano: “Serve tavolo tra ordini, Casse e ministeri” (Di giovedì 29 aprile 2021) “I professionisti iscritti agli ordini hanno fortuna di avere le Casse, anche se non sempre riescono ad adeguarsi alle necessità dei professionisti, soprattutto in termini di welfare. Ciò avviene perché il ministero del lavoro pone dei paletti a questa attività. Serve un tavolo tra ordini, Casse e ministeri che consenta alle Casse di investire ad esempio quei soldi che impropriamente lo Stato si prende con la doppia tassazione sulle pensioni e sugli investimenti delle Casse potrebbero essere investiti per dare supporti ai professionisti in termini di formazione, opportunità del lavoro e organizzazione”. Così Armando Zambrano, presidente ProfessionItaliane, è intervenuto alla ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “I professionisti iscritti aglihanno fortuna di avere le, anche se non sempre riescono ad adeguarsi alle necessità dei professionisti, soprattutto in termini di welfare. Ciò avviene perché il ministero delpone dei paletti a questa attività.untrache consenta alledi investire ad esempio quei soldi che impropriamente lo Stato si prende con la doppia tassazione sulle pensioni e sugli investimenti dellepotrebbero essere investiti per dare supporti ai professionisti in termini di formazione, opportunità dele organizzazione”. Così Armando, presidente ProfessionItaliane, è intervenuto alla ...

