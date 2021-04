Festival del lavoro, Tridico: "Dopo quota 100 non c'è scalone" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "quota 100 è stata un'opzione, anche se rigida, per l'accesso alla pensione che per 286mila persone ha trovato soddisfazione. Io non sono d'accordo con il dibattito che dice che a fine quota 100 avremo uno scalone perchè quota 100 ha costituito già esso stesso uno scalino. Non abbiamo uno scalone. Abbiamo già diversi elementi insieme a quota 100, con i precoci ad esempio. Su quella via dovremo continuare a investire individuando una platea di soggetti fragili". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. "Mi permetto di proporre una misura per uno scivolo a 62-63 per i fragili, per gli immunodepressi, per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "100 è stata un'opzione, anche se rigida, per l'accesso alla pensione che per 286mila persone ha trovato soddisfazione. Io non sono d'accordo con il dibattito che dice che a fine100 avremo unoperchè100 ha costituito già esso stesso uno scalino. Non abbiamo uno. Abbiamo già diversi elementi insieme a100, con i precoci ad esempio. Su quella via dovremo continuare a investire individuando una platea di soggetti fragili". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale, intervenendo aldeldei consulenti del. "Mi permetto di proporre una misura per uno scivolo a 62-63 per i fragili, per gli immunodepressi, per gli ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - repubblica : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - Ema_poet : RT @effetronky: Pippo Baudo con Sergio Endrigo e Roberto Carlos vincitori del festival del 1969 con Canzone per te Brano composto dallo st… - robertachellini : RT @effetronky: Pippo Baudo con Sergio Endrigo e Roberto Carlos vincitori del festival del 1969 con Canzone per te Brano composto dallo st… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del La retromarcia di Conte: "Tempi non maturi per l' alleanza col Pd" Lo ha dichiarato l'ex premier intervenendo al Festival del lavoro 2021. Le difficoltà nell'alleanza M5S - Pd Il rallentamento per la nascita dell'alleanza strutturale M5S - Pd - Leu è ormai noto a ...

'Un Altro Giro' a maggio esce #SoloAlCinema ... agli European Film Awards, al BFI London Film Festival ed è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica anche alla scorsa Festa del Cinema di Roma. 'Un Altro Giro' è un acuto esperimento ...

Riparte IT.A.CÀ, la 13esima edizione del festival del turismo responsabile Altreconomia Festival del lavoro, Conte: “Su Recovery bene rispettare deadline Ue, risorse prima contro crisi” Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Labitalia) – “Ci siamo subito resi contro che non era sufficiente”, per fronteggiare le conseguenze della pandemia, agire solo “in deficit come bilancio italia ...

“Vivo” di Andrea Laszlo De Simone: così il sogno continua L’artista ha trasformato la versione live della Triennale – tratta da “Il Film Del Concerto” – nel videoclip del suo “non-singolo”. Con una sorpresa: nei titoli di coda i nomi di chi ha reso possibile ...

Lo ha dichiarato l'ex premier intervenendo allavoro 2021. Le difficoltà nell'alleanza M5S - Pd Il rallentamento per la nascita dell'alleanza strutturale M5S - Pd - Leu è ormai noto a ...... agli European Film Awards, al BFI London Filmed è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica anche alla scorsa FestaCinema di Roma. 'Un Altro Giro' è un acuto esperimento ...Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Labitalia) – “Ci siamo subito resi contro che non era sufficiente”, per fronteggiare le conseguenze della pandemia, agire solo “in deficit come bilancio italia ...L’artista ha trasformato la versione live della Triennale – tratta da “Il Film Del Concerto” – nel videoclip del suo “non-singolo”. Con una sorpresa: nei titoli di coda i nomi di chi ha reso possibile ...