Festival del lavoro, Spada: "Su Recovery noi pronti, possiamo essere braccio operativo" (Di giovedì 29 aprile 2021) Sul Recovery plan come fondo interprofessionale "possiamo fare di più e fin da subito. L'esperienza che abbiamo maturato in questi anni gestendo ed erogando risorse pubbliche può essere ulteriormente valorizzata diventando a tutti gli effetti un braccio operativo anche nella gestione delle dotazioni finanziarie del Pnrr. Non solo, i fondi potrebbero avere anche un ruolo attivo nelle task force locali con eventuali anche funzioni di coordinamento". Così Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, intervenendo al webinar 'Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia', nel corso del Festival del lavoro. "E ancora anche una funzione erogatrice diretta -ha continuato- nella certificazione delle competenze. Formazienda c'è, in un ...

