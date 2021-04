Festival del lavoro | Serracchiani | Investimenti e riordino politiche attive sfida per futuro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Ildelledelè ladei prossimi anni. Noi supereremo questo periodo se investiremo proprio in, cosa che non è successa negli scorsi anni. Adesso le risorse ci sono e vanno spese, attuando le riforme. A partire da quella sugli ammortizzatori sociali, come richiesto proprio dai consulenti del". Lo ha detto Debora, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, intervenendo aldel, la manifestazione organizzata dai consulenti del

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - repubblica : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - Dasscinemag : A distanza di oltre venti anni dalla sua presentazione al Festival di Cannes, torna nelle sale cinematografiche In… - Samarcandafilm : RT @trentofestival: Tra le anteprime più attese del 69. Trento Film Festival c'è il lungometraggio italiano con protagonista lo scrittore P… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Altreconomia

È intervenuto stamane proprio sul coprifuoco l'ex Premier Giuseppe Conte , a margineLavoro 2021: " Il coprifuoco non può diventare un totem ideologico, tutti vorrebbero le ...Di scena in scena, la vediamo all'opera tra gli agricoltori di Grasse e le attrici aldi ... A proposito di natura, c'è un episodiofilm in cui sembra calarsi in un'avventura all'Indiana ...Condividi questo articolo:Roma, 29 apr. (Labitalia) – “Ci siamo subito resi contro che non era sufficiente”, per fronteggiare le conseguenze della pandemia, agire solo “in deficit come bilancio italia ...Lo Stato Sociale torna nel 2021 a partecipare al festival di Sanremo, con il brano “Combat Pop”. Informazioni www.facebook.com/teatromariospina Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...