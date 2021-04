Festival del lavoro, Sbarra: “Contro qualsiasi ipotesi di smantellamento del Codice appalto” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Siamo Contro qualsiasi ipotesi di smantellamento del Codice degli appalti che può essere semplificato e migliorato, ma noi lo consideriamo un elemento che ci aiuta a garantire trasparenza e sicurezza della catena degli appalti”. Così Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. “Come sindacato – spiega – stiamo spingendo molto per una ripartenza degli investimenti sulle infrastrutture decisive per le nostre economie, ma attenzione anche ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Siamodideldegli appalti che può essere semplificato e migliorato, ma noi lo consideriamo un elemento che ci aiuta a garantire trasparenza e sicurezza della catena degli appalti”. Così Luigi, segretario generale Cisl, è intervenuto alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. “Come sindacato – spiega – stiamo spingendo molto per una ripartenza degli investimenti sulle infrastrutture decisive per le nostre economie, ma attenzione anche ...

