Festival del lavoro, Sbarra: "Contro qualsiasi ipotesi di smantellamento del Codice appalto" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Siamo Contro qualsiasi ipotesi di smantellamento del Codice degli appalti che può essere semplificato e migliorato, ma noi lo consideriamo un elemento che ci aiuta a garantire trasparenza e sicurezza della catena degli appalti". Così Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. "Come sindacato - spiega - stiamo spingendo molto per una ripartenza degli investimenti sulle infrastrutture decisive per le nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Siamodideldegli appalti che può essere semplificato e migliorato, ma noi lo consideriamo un elemento che ci aiuta a garantire trasparenza e sicurezza della catena degli appalti". Così Luigi, segretario generale Cisl, è intervenuto alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. "Come sindacato - spiega - stiamo spingendo molto per una ripartenza degli investimenti sulle infrastrutture decisive per le nostre ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - italiaserait : Festival del lavoro, Patuanelli: “In Pnrr 1,2 mld a contratti filiere, chiave contro caporalato” - onopic : RT @PomiglianoJazz: ?? SOSTIENI LA CULTURA - Dona il tuo 5 per mille alla Fondazione Pomigliano Jazz. Partecipa a costo zero alle nostre at… - ANPALServizi : RT @ANPALgov: #FondoNuoveCompetenze: 2.500 istanze approvate, 18 milioni di ore di #formazione per 177.000 #lavoratori e il rifinanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Patuanelli: 'Nutriscore progetto scellerato, è da bloccare' Il nutriscore 'resta un progetto da bloccare'. Ne è convinto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, intervenuto al 'Festival del Lavoro 2021'. 'E' la stortura di un sistema che invece di fare informazione fa condizionamento del mercato - ha sottolineato il ministro - ed è l'obiettivo di nutriscore che è sostenuto ...

Patuanelli: contro caporalato 1,2 miliardi in Recovery Plan Lo ha sottolineato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto al 'Festival del Lavoro 2021'. 'Il produttore - ha sottolineato - quasi sempre è la ...

Riparte IT.A.CÀ, la 13esima edizione del festival del turismo responsabile Altreconomia Parte il Trento Film Festival. E lo fa con “Mila” Da domani 30 aprile al 9 maggio (online fino al 16 maggio) si accendono i riflettori sul 69esimo Trento Film Festival, prima manifestazione cinematografica in Italia a tornare nelle sale. Evento di ...

BARCLAYS E CAZOO SI UNISCONO AL BOICOTTAGGIO DEI SOCIAL MEDIA DEL CALCIO (di Lorenzo Di Nubila) – Il gigante bancario Barclays si unirà al “boicottaggio” pianificato sui social media da parte di calciatori, club e organizzazioni inglesi tra il 30 aprile e il 2 maggio. Una ...

Il nutriscore 'resta un progetto da bloccare'. Ne è convinto Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, intervenuto al 'Lavoro 2021'. 'E' la stortura di un sistema che invece di fare informazione fa condizionamentomercato - ha sottolineato il ministro - ed è l'obiettivo di nutriscore che è sostenuto ...Lo ha sottolineato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto al 'Lavoro 2021'. 'Il produttore - ha sottolineato - quasi sempre è la ...Da domani 30 aprile al 9 maggio (online fino al 16 maggio) si accendono i riflettori sul 69esimo Trento Film Festival, prima manifestazione cinematografica in Italia a tornare nelle sale. Evento di ...(di Lorenzo Di Nubila) – Il gigante bancario Barclays si unirà al “boicottaggio” pianificato sui social media da parte di calciatori, club e organizzazioni inglesi tra il 30 aprile e il 2 maggio. Una ...