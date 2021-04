Festival del lavoro, Mille (Microsoft Italia): "Da Pnnr contributo a formazione su nuove professioni" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (LabItalia) - "Il piano Pnnr sta dando un forte contributo alla formazione sulle nuove professioni. La parola formazione è citata 241 volte. Nei prossimi cinque anni ci saranno 7 milioni di posti di lavoro che richiederanno nuovi skill e il 56% di queste richiederanno competenze digitali". Così Matteo Mille, chief marketing and operations officer Microsoft Italia, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Lab) - "Il pianosta dando un forteallasulle. La parolaè citata 241 volte. Nei prossimi cinque anni ci saranno 7 milioni di posti diche richiederanno nuovi skill e il 56% di queste richiederanno competenze digitali". Così Matteo, chief marketing and operations officer, è intervenuto alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito ...

