Festival del lavoro, Matrisciano: "Impegnata per tutele in caso infezione Covid" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Per la vostra categoria abbiamo l'assenza di tutele minime in caso di infezione da Covid 19. Manca una norma dedicata, è una lacuna gravissima che va affrontata. Mi sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Per la vostra categoria abbiamo l'assenza diminime indida19. Manca una norma dedicata, è una lacuna gravissima che va affrontata. Mi sono ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - EdicolaElbana : Walking festival le escursioni del primo weekend di maggio all’Elba, Capraia Giglio e Giannutri - laAleCocci : @Misurelli77 Festival del lavoro cosa che lui NON CONOSCE . Bene ma non benissimo - Bruno_Hibou : RT @IF_Italia: Torna in sala Rendez-vous! Il Festival del nuovo Cinema Francese! -