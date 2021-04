Festival del lavoro, Mantovani (Manageritalia): "Garantiamo formazione di qualità" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Da tanti anni abbiamo un impegno nel garantire una formazione di qualità ai nostri dirigenti beneficiari del contratto nazionale del terziario. Abbiamo inventato il centro di formazione per i manager del terziario che all'interno del contratto consente ai propri dirigenti di frequentare gratuitamente i corsi che sono proposti da questa struttura". Così Mario Mantovani, presidente Manageritalia, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. "Facciamo parte - ricorda - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Da tanti anni abbiamo un impegno nel garantire unadiai nostri dirigenti beneficiari del contratto nazionale del terziario. Abbiamo inventato il centro diper i manager del terziario che all'interno del contratto consente ai propri dirigenti di frequentare gratuitamente i corsi che sono proposti da questa struttura". Così Mario, presidente, è intervenuto alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. "Facciamo parte - ricorda - ...

