Festival del lavoro, Durigon: “Servono scivoli per aziende per riorganizzazioni” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Io credo che il Covid sia uno spartiacque. Il mondo del lavoro è fermo, con gli ammortizzatori e il blocco dei licenziamenti. E rischiamo con l’allentamento di queste norme un forte impatto sulle aziende. Non siamo pronti quindi oggi per la vera riforma che avevamo previsto con il termine di quota 100 e con la famosa quota 41. Siamo sotto una vera guerra pandemica, che avrà grosso impatto. Vanno trovati degli strumenti per permettere alle aziende di riorganizzare le attività. Servono degli scivoli per dare risposte alle aziende e che si mantengano come forza lavoro i più giovani”. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, intervenendo al Festival del lavoro. “Quota 100 ha ‘tirato’ tra il 60 e il 70%. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Io credo che il Covid sia uno spartiacque. Il mondo delè fermo, con gli ammortizzatori e il blocco dei licenziamenti. E rischiamo con l’allentamento di queste norme un forte impatto sulle. Non siamo pronti quindi oggi per la vera riforma che avevamo previsto con il termine di quota 100 e con la famosa quota 41. Siamo sotto una vera guerra pandemica, che avrà grosso impatto. Vanno trovati degli strumenti per permettere alledi riorganizzare le attività.degliper dare risposte allee che si mantengano come forzai più giovani”. Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Claudio, intervenendo aldel. “Quota 100 ha ‘tirato’ tra il 60 e il 70%. ...

