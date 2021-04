Festival del lavoro, Durigon: “Formazione centrale, fondi interprofessionali fondamentali” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il tema fondamentale perchè il Recovery possa essere determinante per la crescita e superare così la crisi è la forza lavoro. E la forza lavoro non può esimersi da un grande impatto della Formazione che dovrà essere qualitativa e non solo quantitativa, con l’approccio centrale con le nuove tecnologie e l’iinnovazione”. Così il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, intervenendo al webinar ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia’ nel corso del Festival del lavoro. “Nel Recovery -ha continuato Durigon- c’è già una parte dedicata alla Formazione ma i fondi interprofessionali, come anche le regioni, sono fondamentali per fare ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il tema fondamentale perchè il Recovery possa essere determinante per la crescita e superare così la crisi è la forza. E la forzanon può esimersi da un grande impatto dellache dovrà essere qualitativa e non solo quantitativa, con l’approcciocon le nuove tecnologie e l’iinnovazione”. Così il sottosegretario al Mef, Claudio, intervenendo al webinar ‘Il ruolo deiin #Nextgenerationitalia’ nel corso deldel. “Nel Recovery -ha continuato- c’è già una parte dedicata allama i, come anche le regioni, sonoper fare ...

