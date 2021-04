Festival del lavoro, Di Maio: “Servono strategie e competenze per sfide del futuro” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Gli organizzatori del Festival parlano giustamente di strategie e competenze per la ripartenza. strategie e competenze che vanno programmate con lungimiranza, questa è la sfida a cui oggi il mondo del lavoro è chiamato a dare risposte e a dare soluzioni tempestive. Soluzioni coordinate ed efficaci. Si tratta di costruire adesso le fondamenta di quei vantaggi in termini di competenze e preparazione che consentiranno alle nostre imprese e al sistema Italia di reggere la competizione globale dei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. “Per quanto riguarda il sostegno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Gli organizzatori delparlano giustamente diper la ripartenza.che vanno programmate con lungimiranza, questa è la sfida a cui oggi il mondo delè chiamato a dare risposte e a dare soluzioni tempestive. Soluzioni coordinate ed efficaci. Si tratta di costruire adesso le fondamenta di quei vantaggi in termini die preparazione che consentiranno alle nostre imprese e al sistema Italia di reggere la competizione globale dei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, Luigi Di, intervenendo aldeldei consulenti del. “Per quanto riguarda il sostegno ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - repubblica : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - FonARCom : “Non è possibile prevedere con certezza cosa ci aspetta in futuro, ma solo contaminando i nostri saperi riusciremo… - franzmakk : @Misurelli77 Festival del lavoro? E a quale titolo? Forse come cabarettista? ?? ?????? -