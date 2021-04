Festival del lavoro, De Luca: "Da consulenti contributo a Paese" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "I consulenti del lavoro danno il loro contributo al Paese, contributo che parte dagli iscritti e dai consigli". Così Rosario De Luca, presidente della Fondazione Studi consulenti del lavoro, ha chiuso la dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. "Se non riparte l'impresa - ha spiegato - il Paese non riparte. C'è la proposta partita dal Consiglio nazionale di assegnare la prima tranche di aiuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Ideldanno il loroalche parte dagli iscritti e dai consigli". Così Rosario De, presidente della Fondazione Studidel, ha chiuso la dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata daidel, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. "Se non riparte l'impresa - ha spiegato - ilnon riparte. C'è la proposta partita dal Consiglio nazionale di assegnare la prima tranche di aiuti ...

