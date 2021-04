Festival del lavoro, Cafiero De Raho: “Vicino a consulenti, loro operato prezioso” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Voglio lasciare un messaggio di vicinanza ai consulenti del lavoro che svolgono con impegno, sacrificio, continuità e sensibilità il loro lavoro e sono in grado di esporre appieno la loro collaborazione”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, chiudendo la sua partecipazione al Festival del lavoro organizzato dai consulenti del lavoro. ”Oggi ci troviamo in una situazione di grave rischio. Il più grande pericolo è che le mafie possano in questo periodo collocare le loro liquidità nell’economia sana, quindi impossessarsi dal di dentro delle attività economiche senza modificare all’esterno la titolarità, ossia mantengono la gestione ma apparentemente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Voglio lasciare un messaggio di vicinanza aidelche svolgono con impegno, sacrificio, continuità e sensibilità ile sono in grado di esporre appieno lacollaborazione”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, FedericoDe, chiudendo la sua partecipazione aldelorganizzato daidel. ”Oggi ci troviamo in una situazione di grave rischio. Il più grande pericolo è che le mafie possano in questo periodo collocare leliquidità nell’economia sana, quindi impossessarsi dal di dentro delle attività economiche senza modificare all’esterno la titolarità, ossia mantengono la gestione ma apparentemente ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - repubblica : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - RuggMarzia : RT @effetronky: Pippo Baudo con Sergio Endrigo e Roberto Carlos vincitori del festival del 1969 con Canzone per te Brano composto dallo st… - paoloigna1 : RT @effetronky: Pippo Baudo con Sergio Endrigo e Roberto Carlos vincitori del festival del 1969 con Canzone per te Brano composto dallo st… -