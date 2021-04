Festival del lavoro | Cafà Fonarcom | “Un kit per chi ha perso il lavoro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Non è un caso che ildelsi concluda a ridosso del primo maggio. Così facendo, consegna a tutti i lavoratori un messaggio positivo. In questa due giorni, infatti, molto è stato proposto, valutato, annunciato a favore della ripartenza del Paese, anche sul versante della lotta alla disoccupazione. Un contributo significativo giunge dal Fondo interprofessionalee dall’associazione datoriale Cifa Italia”. E’ quanto si legge in una nota. “Abbiamo capito – spiega il presidente Andrea– che la ripartenza si fonda sull’utilizzo delle tecnologie digitali e su una cultura sempre più green, ma per riuscire a transitare davvero verso il nuovo modello economico e sociale occorre costruire un ‘ecosistema del welfare’ forte, inclusivo e sostenibile per il mercato del ...