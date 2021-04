Festival del lavoro, Bignami: “Recovery supera logica austerità, pronti a fare nostra parte” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Next Generation Italia rappresenta un piano di aiuti straordinario e segna il superamento della linea dell’austerità nella definizione delle politiche comunitarie. I fondi interprofessionali in questo contesto possono essere impiegati come vettori per un utilizzo efficace delle risorse con lo scopo di allineare le competenze dei lavoratori alle esigenze delle aziende”. Lo ha detto il presidente del Fondo Formazienda, Andrea Bignami, aprendo il webinar ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia’, nel corso del Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. Bignami ha voluto ringraziare “gli organizzatori del Festival del lavoro. La gravita della crisi del Covd richiede e spinge a nuove alleanze e nuove ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Next Generation Italia rappresenta un piano di aiuti straordinario e segna ilmento della linea dell’nella definizione delle politiche comunitarie. I fondi interprofessionali in questo contesto possono essere impiegati come vettori per un utilizzo efficace delle risorse con lo scopo di allineare le competenze dei lavoratori alle esigenze delle aziende”. Lo ha detto il presidente del Fondo Formazienda, Andrea, aprendo il webinar ‘Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia’, nel corso deldeldei consulenti delha voluto ringraziare “gli organizzatori deldel. La gravita della crisi del Covd richiede e spinge a nuove alleanze e nuove ...

