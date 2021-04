Festival del lavoro, Accoto: "In Recovery Plan obiettivo è integrare politiche attive e sociali" (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - Nel Recovery Plan "nella Missione 5 che riguarda l'inclusione e la coesione si parla di integrazione efficace tra politiche attive del lavoro e politiche sociali, attraverso l'istruzione e la formazione. E' importante non perdere le competenze attuali. Ma il capitale umano, va formato, integrato, serve transizione culturale e formativa all'interno delle aziende". Lo ha detto Rossella Accoto, sottosegretario al ministero del lavoro, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. "L'assegno di ricollocazione, come richiesto anche dai consulenti del lavoro, è stato ampliato rispetto al progetto iniziale. Non solo i percettori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Labitalia) - Nel"nella Missione 5 che riguarda l'inclusione e la coesione si parla di integrazione efficace tradel, attraverso l'istruzione e la formazione. E' importante non perdere le competenze attuali. Ma il capitale umano, va formato, integrato, serve transizione culturale e formativa all'interno delle aziende". Lo ha detto Rossella, sottosegretario al ministero del, intervenendo aldeldei consulenti del. "L'assegno di ricollocazione, come richiesto anche dai consulenti del, è stato ampliato rispetto al progetto iniziale. Non solo i percettori ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - rep_bologna : Muti con i Wiener, anteprima del Ravenna Festival dedicato a Dante [di Luca Baccolini] [aggiornamento delle 12:05] - animastonata : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… - candemet8992 : So che è un hashtag a supporto di Tommy ma io mi congratulo con Serena Rossi che è la nuova madrina del Festival di… -