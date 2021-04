Festa della mamma: i regali food (Di giovedì 29 aprile 2021) Chissà se mai riusciremo a dimostrare alle nostre mamme tutta la nostra gratitudine per il loro grande amore, ma una cosa è certa: quel che conta è che non dovremmo mai dimenticarci di quanto sia importante provarci, cominciando dai piccoli gesti di ogni giorno. Inclusa la Festa della Mamma che quest’anno cade il 9 maggio, come sempre la seconda domenica del mese, in piena primavera. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Chissà se mai riusciremo a dimostrare alle nostre mamme tutta la nostra gratitudine per il loro grande amore, ma una cosa è certa: quel che conta è che non dovremmo mai dimenticarci di quanto sia importante provarci, cominciando dai piccoli gesti di ogni giorno. Inclusa la Festa della Mamma che quest’anno cade il 9 maggio, come sempre la seconda domenica del mese, in piena primavera.

Advertising

matteorenzi : Oggi è festa di libertà. Memoria di chi ha combattuto per salvarci, impegno per il futuro. Rileggere oggi le letter… - VittorioSgarbi : Mi raccomando: per la festa della Liberazione non evocate retoricamente i fascisti e Mussolini. Testimoniate la vo… - Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista della libe… - apaztabora : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta oggi: ?? ZHANG, E' QUI LA FESTA? Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi: ?? ZHANG, E' QUI LA FESTA? Tutte le #notizie ?? -