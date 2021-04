FedEx-Tnt, operai bloccano i cancelli a Peschiera Borromeo. Si Cobas: “Azienda sposta merce qui e lascia a casa 300 lavoratori a Piacenza” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Non chiediamo miracoli, ma solo diritti. Vogliamo tornare a lavorare”. Abdul è uno degli oltre trecento facchini della Tnt di Piacenza che da oltre un mese protestano con scioperi e picchetti per salvare il proprio posto di lavoro. Circa un mese fa infatti multinazionale infatti ha annunciato le interruzioni delle attività nell’hub piacentino, uno dei più importanti d’Italia nello smistamento delle merci. Così questa notte i lavoratori hanno bloccato gli ingressi del magazzino della FedEx-Tnt di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Qui, secondo il coordinatore provinciale dei Si Cobas di Milano Alessandro Zadra, “è stata portata la merce di Piacenza. L’Azienda non è in crisi, ma i volumi vengono spostati in altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Non chiediamo miracoli, ma solo diritti. Vogliamo tornare a lavorare”. Abdul è uno degli oltre trecento facchini della Tnt diche da oltre un mese protestano con scioperi e picchetti per salvare il proprio posto di lavoro. Circa un mese fa infatti multinazionale infatti ha annunciato le interruzioni delle attività nell’hub piacentino, uno dei più importanti d’Italia nello smistamento delle merci. Così questa notte ihanno bloccato gli ingressi del magazzino della-Tnt di, alle porte di Milano. Qui, secondo il coordinatore provinciale dei Sidi Milano Alessandro Zadra, “è stata portata ladi. L’non è in crisi, ma i volumi vengonoti in altri ...

Advertising

kolemicos : RT @Dakini02478820: A chi ancora non crede cosa ci riservano nel futuro i padroni e i politici. Questi sono body guard (picchiatori) sono… - d_essere : RT @Dakini02478820: A chi ancora non crede cosa ci riservano nel futuro i padroni e i politici. Questi sono body guard (picchiatori) sono… - AlexGiudetti : RT @Dakini02478820: A chi ancora non crede cosa ci riservano nel futuro i padroni e i politici. Questi sono body guard (picchiatori) sono… - Dakini02478820 : A chi ancora non crede cosa ci riservano nel futuro i padroni e i politici. Questi sono body guard (picchiatori) s… - iwwita1 : Vertenza Tnt/FedEx nonostante la maggior parte di lavoratrici e lavoratori siano in SI Cobas, FedEx chiama Cgil/Cis… -

Ultime Notizie dalla rete : FedEx Tnt Dopo Piacenza anche a Bologna i Si Cobas manifestano contro la Cgil Alla base della protesta l'operato dei confederali nella vertenza Tnt - Fedex di Piacenza che chiude uno stabilimento e 'senza batter ciglio lascia a casa 300 lavoratori - . si legge nella nota Si ...

Facchini VS CGIL lungo la via Emilia ... è diventato ultimamente una delle controparti esplicite, in particolare a partire dalla lotta a FedEx - TNT. Qui infatti non solo la CGIL ha costruito iniziative contro gli scioperi del SI Cobas, ma ...

FedEx-Tnt, operai bloccano i cancelli a Peschiera Borromeo. Si Cobas: “Azienda sposta merce qui e… Il Fatto Quotidiano I Cobas contro la Cgil, Merola e Bonaccini: "Insulti inaccettabili" Braccio di ferro tra sindacati. Ieri, il Si Cobas ha indetto un presidio in via Marconi, davanti alla sede della Cgil (foto). A essere contestato è un accordo di internalizzazione di 200 facchini in a ...

I Si Cobas alle porte della Cgil: “Il sindacato lo scelgono i lavoratori!” Vertenza Tnt/FedEx, presidio stamattina in via Marconi davanti alla Camera del lavoro e a seguire corteo fino alla Prefettura: "Cgil, Cisl, Uil in questo sito non hanno nemmeno un lavoratore eppure so ...

Alla base della protesta l'operato dei confederali nella vertenzadi Piacenza che chiude uno stabilimento e 'senza batter ciglio lascia a casa 300 lavoratori - . si legge nella nota Si ...... è diventato ultimamente una delle controparti esplicite, in particolare a partire dalla lotta a. Qui infatti non solo la CGIL ha costruito iniziative contro gli scioperi del SI Cobas, ma ...Braccio di ferro tra sindacati. Ieri, il Si Cobas ha indetto un presidio in via Marconi, davanti alla sede della Cgil (foto). A essere contestato è un accordo di internalizzazione di 200 facchini in a ...Vertenza Tnt/FedEx, presidio stamattina in via Marconi davanti alla Camera del lavoro e a seguire corteo fino alla Prefettura: "Cgil, Cisl, Uil in questo sito non hanno nemmeno un lavoratore eppure so ...