F1, Valtteri Bottas: "Con George Russell è tutto chiarito, il mio obiettivo stagionale? Il titolo" (Di giovedì 29 aprile 2021) Mettersi alle spalle l'incidente di Imola. Questo sembra l'imperativo per Valtteri Bottas in vista del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Il finlandese, infatti, è reduce da un weekend romagnolo davvero grigio, con una prestazione assolutamente insufficiente, conclusa con lo spettacolare "botto" con George Russell. Il morale, per il nativo di Nastola, dev'essere davvero sotto i tacchi dopo un avvio di stagione ben lontano dal suo compagno di scuderia, specialmente pensando che l'ex Williams si trova nell'ultimo anno di contratto con il team di Brackley. Per meritare il rinnovo, quindi, Valtteri Bottas dovrà invertire prontamente questo trend dato che, proprio George Russell, sembra ormai ...

