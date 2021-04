F1 | Sergio Perez | “Io seconda guida? Prematuro dirlo Sorpreso da Verstappen | non è il mostro descritto dai media”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021)non ha certo cominciato il 2021 come avrebbe sperato. Il pilota messicano ha brillato durante le qualifiche del Gran Premio di Imola, dove è riuscito a fare addirittura meglio di Max, ma ha vissuto due gare tribolate, durante le quali è stato vittima di inconvenienti elettronici alla sua monoposto, oppure è incappato in qualche sbavatura di troppo. I risultati quindi non sono eccezionali, poiché Checo ha raccolto “solo” un quinto posto in due GP. Il trentunenne di Guadalajara tenterà verosimilmente di dare una svolta alla sua stagione durante l’imminente weekend, quando si disputerà il Gran Premio di Portogallo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa dei piloti del giovedì. Innanzitutto si è tornati sul GP di Emilia Romagna, da lui concluso in undicesima piazza dopo un paio di ...