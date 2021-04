F1, le 5 risposte attese dal GP del Portogallo. Ferrari terza forza a Portimao? Verstappen concederà il bis? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci siamo. Il terzo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 è ormai alle porte. Sullo spettacolare circuito di Portimao, in Portogallo, il Circus torna in scena e gli interrogativi non mancano su un campionato che di spunti ne sta dando più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Lungo i saliscendi lusitani si prospetta un weekend nel quale nulla sarà scontato e, come al solito, saranno i particolari a fare la differenza. LA Ferrari SARA’ terza forza IN PISTA? La Ferrari viene da un buon inizio di Mondiale. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020. Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci siamo. Il terzo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 è ormai alle porte. Sullo spettacolare circuito di, in, il Circus torna in scena e gli interrogativi non mancano su un campionato che di spunti ne sta dando più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. Lungo i saliscendi lusitani si prospetta un weekend nel quale nulla sarà scontato e, come al solito, saranno i particolari a fare la differenza. LASARA’IN PISTA? Laviene da un buon inizio di Mondiale. Il quarto e quinto posto di Imola, soprattutto, ha confermato come la SF21 sia un progetto decisamente più convincente di quello del 2020. Tuttavia delle criticità ancora ci sono e soprattutto in termini di grip meccanico la Rossa ha manifestato sul circuito del Santerno alcune ...

