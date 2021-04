F1, Hamilton suona la chitarra di Bowie: “Regalo che amerò per sempre” (VIDEO) (Di giovedì 29 aprile 2021) Lewis Hamilton si rilassa prima del weekend di F1 in Portogallo, a Portimao. Qualche giorno fa, il campione britannico aveva postato su Instagram un VIDEO in cui suonava una chitarra, spiegando come fosse un Regalo fattogli da David Bowie qualche anno fa. “È di David Bowie, un suo Regalo che amerò per sempre. Scusate per tutti gli errori, sono tutt’altro che bravo. Ma questo è il primo filmato in cui suono questa chitarra che Bowie mi ha mandato alcuni anni fa. Non ho mai avuto modo di dire grazie a lui o alla sua famiglia, quindi se vedono il VIDEO, grazie mille per questo”, scrive Hamilton nella didascalia. Sotto, il post ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Lewissi rilassa prima del weekend di F1 in Portogallo, a Portimao. Qualche giorno fa, il campione britannico aveva postato su Instagram unin cuiva una, spiegando come fosse unfattogli da Davidqualche anno fa. “È di David, un suocheper. Scusate per tutti gli errori, sono tutt’altro che bravo. Ma questo è il primo filmato in cui suono questachemi ha mandato alcuni anni fa. Non ho mai avuto modo di dire grazie a lui o alla sua famiglia, quindi se vedono il, grazie mille per questo”, scrivenella didascalia. Sotto, il post ...

