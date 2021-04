F1 | Antonio Giovinazzi | “L’Alfa Romeo è migliore da guidare rispetto al 2020”

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha incominciato il Mondiale F1 2021 con un 12mo posto in Bahrain e la 14ma piazza a Imola. Il pugliese insegue dunque il suo primo punto iridato in questa stagione, dopo averne raccolti 14 nel 2019 e 4 nel. Il pilota delsi presenta con rinnovato ottimismo a Portimao, dove nel weekend andrà in scena il GP del Portogallo 2021, terza tappa del campionato. Si preannuncia un appuntamento molto vibrante su un tracciato caratterizzato da diversi saliscendi e dove ci potrebbero essere diverse sorprese. Il 27enne, che lo scorso anno giunse 15mo in terra lusitana, ha dichiarato in conferenza stampa: “Dobbiamo vedere dove siamo qui a livello di prestazioni ma la nostra macchina è decisamentedaa ...

Advertising

sportli26181512 : 'In pista con Giovi', stasera lo speciale su Sky Sport F1 con Giovinazzi e Bobbi. VIDEO: A Balocco, due Alfa Romeo… - vensdale_zep : RT @inigo_sim: Antonio Giovinazzi - China, 2017 - inigo_sim : Antonio Giovinazzi - China, 2017 - BERNARDOCRVG89 : RT @joyricc: • Antonio Giovinazzi - olecoleco : RT @joyricc: • Antonio Giovinazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Giovinazzi

Domani alle 19 da non perdere lo speciale su Sky Sport F1 "In pista con Giovi" : Matteo Bobbi esi divertono a girare insieme sulla pista Alfa Romeo di Balocco. A seguire, alle 20.ha caricato il team Alfa Romeo per il prossimo Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento di questo mondiale 201 di Formula 1. L'italiano, intervistato dal sito ufficiale della ...Antonio Giovinazzi ha incominciato il Mondiale F1 2021 con un 12mo posto in Bahrain e la 14ma piazza a Imola. Il pugliese insegue dunque il suo primo punto iridato in questa stagione, dopo averne racc ...L'italiano non è stato fin qui mai abbandonato dalla cattiva sorte, ma spera di invertire questo trend in Portogallo ...