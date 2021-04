Ex terroristi rossi arrestati, oggi prima udienza. I familiari delle vittime: "Ora verità" (Di giovedì 29 aprile 2021) È prevista oggi la prima udienza per i sette ex terroristi rossi italiani fermati in Francia nel corso dell’operazione ribattezzata "Ombre rosse" (CHI SONO). Si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni Alimonti delle Brigate rosse, Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale. Ci vorranno 2-3 anni per l'estradizione. Risultano ancora ricercati invece gli ex brigatisti Bergamin, Di Marzio e Ventura. Intanto già ieri sono arrivate le prime reazioni dei familiari delle vittime del terrorismo rosso. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) È previstalaper i sette exitaliani fermati in Francia nel corso dell’operazione ribattezzata "Ombre rosse" (CHI SONO). Si tratta di Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Enzo Calvitti e Giovanni AlimontiBrigate rosse, Giorgio Pietrostefani di Lotta continua e Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il potere territoriale. Ci vorranno 2-3 anni per l'estradizione. Risultano ancora ricercati invece gli ex brigatisti Bergamin, Di Marzio e Ventura. Intanto già ieri sono arrivate le prime reazioni deidel terrorismo rosso.

Ultime Notizie dalla rete : terroristi rossi L'arresto dei 7 ex terroristi. Anni di piombo prima sutura per l'ultima ferita aperta Una decisione di "portata storica ". Così la guardasigilli Marta Cartabia ha commentato il sì della Francia a dieci richieste d'estradizione di ex brigatisti rossi e altri ex terroristi , condannati in via definitiva all'ergastolo o a pene severe per omicidi e attentati perpetrati negli anni di piombo, ma finora sfuggiti all'esecuzione della pena perch ...

Gemma Calabresi: "Caro figlio, sono in pace: ho scelto il perdono ma spero nella verità" L'arresto in Francia di Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e di altri sei ex terroristi rossi è stato 'un fulmine a ciel sereno, una cosa che non mi aspettavo più'. Così Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso il 17 maggio del 1972, in un dialogo con il figlio Mario ...

Ex Brigatisti arrestati, che cos’è la “Dottrina Mitterand” Ecco cos'è nel dettaglio la c.d. "Dottrina Mitterand", tornata d'attualità dopo gli arresti, ieri, di 7 ex brigatisti ...

